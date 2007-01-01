На калужской трассе грузовик проехал на красный и врезался в «Шкоду»
Стали известны подробности о ДТП, которое произошло вечером в среду, 27 мая, на 90 километре федеральной дороги М3 «Украина» в Боровском районе.
По предварительной информации, 54-летний водитель фуры проехал на запрещающий сигнал светофора и протаранил «Шкоду Октавия».
Травмы получила 45-летняя женщина, управлявшая легковушкой. Ей понадобилась помощь врачей, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь