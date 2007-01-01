В Калужской области пять человек пострадали в ДТП

В полиции сообщили подробности о происшествии в деревне Дубинино Дзержинского района на дороге Кондрово – Галкино – Острожное - Барсуки.

По предварительной информации, вечером 27 мая 34-летний водитель «Жигулей» не пропустил встречную «Волгу».

Травмы получили пять человек. Сам водитель «Жигулей», его пассажиры – двухлетний мальчик, 27-летняя женщина, 45-летний мужчина, а также 19-летний водитель «Волги». Им понадобилась помощь врачей.