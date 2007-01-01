В Кондрово женщина пострадала в столкновении двух «Киа»
В полиции сообщили подробности про аварию, которая произошла утром 26 мая на дороге Калуга – Медынь в черте районного центра.
По предварительной информации, 29-летняя женщина ехала на «Киа Рио», поворачивала налево на нерегулируемом перекрестке и не пропустила встречный «Киа Сид».
Травмы получила сама автомобилистка, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
