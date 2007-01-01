В Калуге сильный ветер повалил деревья
Днём 26 мая в Калуге из-за порывистого ветра упали как минимум три дерева. Информацией об этом поделились местные жители.
Первое дерево рухнуло на пересечении улиц Луначарского и Никитина. Одна из автомобилисток, которая в тот момент проезжала мимо, рассказала, что ей буквально чудом удалось избежать серьёзных последствий — ветки задели её машину.
Второе дерево упало на Грабцевском шоссе, рядом с поворотом на Зерновую, и практически полностью перекрыло дорогу. На место уже прибыли спасатели: они распиливают ствол, чтобы освободить проезд.
Также калужане сообщали в соцсетях про упавшее дерево на улице Вилонова.
Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршрут и по возможности выбирать объездные пути.
