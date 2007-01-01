В Обнинске нашли пропавшую 14-летнюю девочку

Днём в понедельник, 25 мая, об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

21 мая девочка не вернулась домой из школы. Ее родственники обратились в правоохранительные органы, после чего начались поиски.

- Следователи СК совместно с оперативниками УМВД региона и волонтерами поисково-спасательного отряда прочесывали местность, где могла находиться пропавшая, осматривали видеозаписи камер наблюдения, проводили иные поисковые мероприятия, - пояснили в СК. - В результате пропавшая была обнаружена на вокзале в городе Обнинске.

Сейчас девочку привезли в Следственный комитет.