В Козельске столкнулись «Фольксваген» и «Жигули»

Авария произошла днём в понедельник, 25 мая, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, на улице Карла Маркса столкнулись легковые автомобили ВАЗ 2104 и «Фольксваген Пассат». После этого ВАЗ выбросило с дороги.

Сообщается, что в результате этого происшествия пострадал один человек.