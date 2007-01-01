В Калужской области юный мотоциклист с девушкой врезался в ограждение
Днём 24 мая авария произошла на дороге Ермолино – Боровск – Верея, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
По предварительной информации, 18-летний парень ехал на мотоцикле вместе с 17-летней девушкой, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.
Обоим понадобилась помощь врачей.
На виновника ДТП также составили протоколы за езду без прав и страховки.
