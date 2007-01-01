В Калужской области сгорел жилой дом

Утром 24 мая пожар произошёл в деревне Михеево Медынского района.

Как рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области, сообщение о возгорании поступило примерно в 9:20.

На место выезжали три расчета пожарных.

Сообщается, что никто из людей в пожаре не пострадал.

Точные причины происшествия ещё устанавливаются.