В Калужской области сгорел жилой дом
Утром 24 мая пожар произошёл в деревне Михеево Медынского района.
Как рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области, сообщение о возгорании поступило примерно в 9:20.
На место выезжали три расчета пожарных.
Сообщается, что никто из людей в пожаре не пострадал.
Точные причины происшествия ещё устанавливаются.
