210 человек пострадали от укусов клещей в Калужской области
Столько человек обратилось к врачам за неделю – с 18 по 24 мая, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Среди пострадавших были 50 детей.
Проверки в лабораториях показали, что переносчиками боррелиоза являлись 28,4% клещей.
Чаще всего люди с ними сталкивались в Калуге, Дзержинском, Людиновском, Думиничском и Кировском районах.
