210 человек пострадали от укусов клещей в Калужской области
210 человек пострадали от укусов клещей в Калужской области

Дмитрий Ивьев
25.05, 10:42
Столько человек обратилось к врачам за неделю – с 18 по 24 мая, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Среди пострадавших были 50 детей.

Проверки в лабораториях показали, что переносчиками боррелиоза являлись 28,4% клещей.

Чаще всего люди с ними сталкивались в Калуге, Дзержинском, Людиновском, Думиничском и Кировском районах.

