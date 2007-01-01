Мотоциклист пострадал в аварии в Боровском районе

Днём 23 мая ДТП произошло на 89 километре федеральной трассы М3 «Украина», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 12:00 там столкнулись легковой автомобиль «Хендай» и мотоцикл «Сузуки».

По предварительным данным, травму получил байкер.

Точные обстоятельства этого происшествия ещё выясняются.