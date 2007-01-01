В Калужской области женщина на мотороллере сбила ребенка на самокате

Авария произошла вечером 22 мая в деревне Карцово Дзержинского района.

По предварительной информации полиции, 30-летняя женщин на мотороллере ехала по улице Центральной и врезалась во встречного самокатчика.

Пострадали они оба, а также 11-летняя пассажирка мотороллера. Всем понадобилась помощь врачей, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.