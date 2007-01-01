В Калуге женщину сбили на улице Глаголева
Управление МВД по Калужской области сообщило подробности о ДТП, которое произошло 22 мая.
По предварительной информации, 36-летний водитель «Форда Мондео» выезжал с прилегающей территории от дома №34 и при повороте направо сбил 72-летнюю женщину.
Пенсионерка в этот момент шла по регулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшей калужанке понадобилась помощь врачей.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь