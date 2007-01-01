В Калуге «Ниссан» сбил женщину
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло 22 мая на пересечении улиц Телевизионной и Карла Либкнехта.
По предварительной информации, 36-летняя женщина за рулём «Ниссана Кашкай» при повороте налево на Телевизионную сбила 75-летнюю женщину на переходе.
Пострадавшую с травмами доставили в больницу. Ей понадобилась госпитализация.
