Ночью над Мещовским и Людиновским округами сбили два беспилотника
В ночь на 24 мая силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Калужской областью.
Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.
Дроны уничтожили в небе над Мещовским и Людиновским муниципальными округами.
На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты осматривают территории.
По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Инфраструктура не разрушена.
Аэропорт Калуги закрыт для полётов с 6:29 утра 24 мая.
