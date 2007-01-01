Ночью над Мещовским и Людиновским округами сбили два беспилотника
Ночью над Мещовским и Людиновским округами сбили два беспилотника

В ночь на 24 мая силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Калужской областью.
Ольга Володина
24.05, 07:51
Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша.

Дроны уничтожили в небе над Мещовским и Людиновским муниципальными округами.

На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты осматривают территории.

По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Инфраструктура не разрушена.

Аэропорт Калуги закрыт для полётов с 6:29 утра 24 мая.

