Ночью над Мещовским и Людиновским округами сбили два беспилотника

Ольга Володина

В ночь на 24 мая силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Калужской областью.

Об этом рассказал губернатор Владислав Шапша. Дроны уничтожили в небе над Мещовским и Людиновским муниципальными округами. На места падения обломков выехали оперативные группы. Специалисты осматривают территории. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Инфраструктура не разрушена. Аэропорт Калуги закрыт для полётов с 6:29 утра 24 мая.