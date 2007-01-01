Микроавтобус сгорел на трассе в Калужской области
Пожар произошёл днём в субботу, 23 мая, на федеральной дороге М3 «Украина» в Жиздринском районе.
Недалеко от границы с Брянской областью около 13:00 вспыхнул микроавтобус.
Огонь уничтожил все сгораемые конструкции.
По информации Главного управления МЧС по Калужской области, никто из людей не пострадал.
Причины этого возгорания ещё устанавливаются.
