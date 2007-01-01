Микроавтобус сгорел на трассе в Калужской области

Пожар произошёл днём в субботу, 23 мая, на федеральной дороге М3 «Украина» в Жиздринском районе.

Недалеко от границы с Брянской областью около 13:00 вспыхнул микроавтобус.

Огонь уничтожил все сгораемые конструкции.

По информации Главного управления МЧС по Калужской области, никто из людей не пострадал.

Причины этого возгорания ещё устанавливаются.