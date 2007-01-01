«Шевроле» сгорел на дороге Калуга-Медынь, пострадали четыре человека
В Управлении МВД по Калужской области сообщили подробности про аварию, которая произошла вечером в четверг, 21 мая, на дороге Калуга – Медынь в районе Кондрово.
По предварительной информации полиции, 86-летний водитель «БМВ» выехал на встречную полосу и врезался в «Шевроле Ланос». После этого «Шевроле» загорелся.
Травмы получили водитель «БМВ», его 84-летняя пассажирка, 64-летний водитель «Шевроле» и его 42-летний пассажир. Врачи оказали им помощь.
