«Шевроле» сгорел на дороге Калуга-Медынь, пострадали четыре человека

Дмитрий Ивьев
22.05, 10:36
В Управлении МВД по Калужской области сообщили подробности про аварию, которая произошла вечером в четверг, 21 мая, на дороге Калуга – Медынь в районе Кондрово.

По предварительной информации полиции, 86-летний водитель «БМВ» выехал на встречную полосу и врезался в «Шевроле Ланос». После этого «Шевроле» загорелся.

Травмы получили водитель «БМВ», его 84-летняя пассажирка, 64-летний водитель «Шевроле» и его 42-летний пассажир. Врачи оказали им помощь.

