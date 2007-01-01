В Калуге сбили ребёнка на велосипеде
Эта авария произошла днём в четверг, 21 мая, на Правом берегу.
По предварительной информации, около 16:30 в районе дома №29 по улице Георгия Амелина 44-летняя женщина за рулём «Шевроле Круз» сбила 12-летнего мальчика.
Школьник ехал на велосипеде.
Врачи оказали пострадавшему помощь, рассказали в Управлении МВД по Калужской области.
