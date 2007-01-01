Жилой дом сгорел в Калужской области
Пожар в деревне Новоселки Мосальского района произошел вечером в четверг, 21 мая.
Огнём уничтожен частный жилой дом, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Вызов спасателям поступил около 19:40. На место выезжали три пожарных расчёта.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Причины пожара станут известны позже.
