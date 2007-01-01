На дороге Калуга – Медынь после аварии сгорела машина

ДТП произошло около 17:30 в четверг, 21 мая, недалеко от Кондрово.

По предварительной информации Главного управления МЧС по Калужской области, там столкнулись «БМВ» и «Шевроле Ланос». После этого «Шевроле» загорелся.

Спасатели сообщают, что в результате этого ЧП есть пострадавшие люди.

Точные обстоятельства происшествия станут известны позже.