На дороге Калуга – Медынь после аварии сгорела машина
ДТП произошло около 17:30 в четверг, 21 мая, недалеко от Кондрово.
По предварительной информации Главного управления МЧС по Калужской области, там столкнулись «БМВ» и «Шевроле Ланос». После этого «Шевроле» загорелся.
Спасатели сообщают, что в результате этого ЧП есть пострадавшие люди.
Точные обстоятельства происшествия станут известны позже.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь