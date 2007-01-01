Шесть человек пострадали в ДТП на дороге Калуга – Медынь

Авария во Льва Толстого произошла около 17:00 в среду, 20 мая, сообщили в полиции.

водитель автомобиля «Тойота РАВ 4», мужчина 1954 года рождения, допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта» под управлением мужчины 1980 года рождения.

Травмы получили шесть человек: 45-летний водитель «Лады», его пассажирки 34 и 46 лет, а также дети 13, пяти и одного года.

Точные обстоятельства уточняются.