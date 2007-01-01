В Калуге женщину сбили на улице Московской
В полиции сообщили подробности о происшествии в районе перекрестка с улицей Карла Либкнехта.
Авария произошла около 16:00 во вторник, 19 мая.
По предварительной информации, 67-летний водитель «Газели» сбил 52-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.
Пострадавшей понадобилась помощь врачей.
