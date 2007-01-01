В Калуге 10-летняя девочка пострадала в столкновении двух машин
Авария произошла днём 19 мая в районе дома №363 на улице Московской.
По предварительной информации, 27-летний водитель «Лифана» поворачивал налево в сторону Лихунов и не пропустил «Хавал».
В итоге пострадал сам водитель «Лифана», управлявшая «Хавалом» 37-летняя женщина и ее 10-летняя пассажирка. Медики оказали им помощь.
