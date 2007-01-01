В Людиново 16-летняя девушка пострадала в аварии с мотоциклистом
ДТП произошло около 13:20 рядом с домом №38 на улице Московской, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
По предварительной информации, 76-летний водитель «Шевроле Нивы» не уступил дорогу 20-летнему мотоциклисту.
Травмы в этой аварии получила 16-летняя девушка, которая была пассажиркой мотоцикла. Врачи оказали ей помощь.
