В Людиново 16-летняя девушка пострадала в аварии с мотоциклистом

ДТП произошло около 13:20 рядом с домом №38 на улице Московской, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 76-летний водитель «Шевроле Нивы» не уступил дорогу 20-летнему мотоциклисту.

Травмы в этой аварии получила 16-летняя девушка, которая была пассажиркой мотоцикла. Врачи оказали ей помощь.