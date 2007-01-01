Грузовик перевернулся в Калужской области
Вечером во вторник, 19 мая, авария произошла на федеральной трассе А108 недалеко от Митяево Боровского района.
По сообщению Главного управления МЧС по региону, около 21:45 столкнулись «Фотон» и МАН. После этого МАН оказался в кювете.
Предварительно сообщается, что в аварии пострадал один человек. Информация о его состоянии пока уточняется.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь