В калужском лесу выгорело почти четыре гектара
Днём во вторник, 19 мая, пожар произошёл в двух километрах от села Петровское Куйбышевского района.
Всего в лесу выгорело 3,9 гектара лесной подстилки и деловой древесины., рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Из людей никто не пострадал, до населенных пунктов огонь не добрался.
Тушением лесного пожара занимались 16 человек на восьми единицах техники.
