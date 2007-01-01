В калужском лесу выгорело почти четыре гектара

Днём во вторник, 19 мая, пожар произошёл в двух километрах от села Петровское Куйбышевского района.

Всего в лесу выгорело 3,9 гектара лесной подстилки и деловой древесины., рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Из людей никто не пострадал, до населенных пунктов огонь не добрался.

Тушением лесного пожара занимались 16 человек на восьми единицах техники.