В Калуге «Газель» сбила пешехода

Авария произошла днём во вторник, 19 мая. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 16:00 авария произошла на улице Московской.

По предварительной информации спасателей, человек попал под колеса грузовика.

Информация о состоянии пострадавшего человека ещё уточняется.

На месте работали представители оперативных служб.