В Калужской области загорелся лес
Днём во вторник, 19 мая, пожар произошел в лесу в одном километре от села Покровское Куйбышевского района.
Выгорело около полутора гектаров лесной подстилки.
- Угрозы населенному пункту нет, - рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области. - Опашка населенного пункта имеется.
Тушением пожара занимаются 16 человек.
