В Калужской области загорелся лес

Днём во вторник, 19 мая, пожар произошел в лесу в одном километре от села Покровское Куйбышевского района.

Выгорело около полутора гектаров лесной подстилки.

- Угрозы населенному пункту нет, - рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области. - Опашка населенного пункта имеется.

Тушением пожара занимаются 16 человек.