В Калужской области двое мужчин пострадали в аварии с лосём

ДТП произошло недалеко от поворота на Бабынино на трассе М3 «Украина» в ночь на вторник, 19 мая, сообщили в полиции.

По предварительной информации, дикое животное неожиданно выскочило на проезжую часть.

После столкновения «Опель» вылетел в кювет.

Травмы получили 45-летний водитель и 38-летний пассажир «Опеля». Животное погибло.