В Калуге 19-летняя девушка пострадала в ДТП на Московской

Авария в районе дома №219 на улице Московской произошла около 14:00 18 мая, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации, 66-летний водитель «Дэу Нексия» поворачивал налево во двор и не пропустил «Жигули», за рулём которых был 21-летний парень.

Травмы получила 19-летняя пассажирка «Жигулей». Врачи оказали ей помощь.