В Калужской области «Опель» сбил животное и перевернулся

В ночь на вторник, 19 мая, авария произошла на трассе М3 «Украина» недалеко от поворота на Бабынино.

По предварительной информации, водитель «Опеля Зафира» сбил животное, выбежавшее на проезжую часть.

Главное управление МЧС по Калужской области сообщило, что в этой аварии пострадал один человек.

Судьба животного не уточняется, но, судя по повреждениям авто, шансов выжить было мало.