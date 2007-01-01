В Белоусово мотоциклист пострадал в ДТП
Утром в понедельник, 18 мая, авария произошла на улице Московской, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 8 утра там столкнулись легковой автомобиль «Киа Рио» и мотоцикл.
Сообщается, что байкер получил травмы. У мотоцикла согнуто переднее колесо, на асфальте валяется шлем.
Причины происшествия станут известны позже.
