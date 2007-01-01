В Калуге пешехода сбили на улице Московской
Авария произошла утром 17 мая. Фото с места происшествия опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, человека около 8:30 сбил водитель автомобиля «Ниссан Икс-Трейл».
Информация о состоянии пострадавшего человека ещё уточняется.
На место выезжали представители оперативных служб.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь