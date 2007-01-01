«БМВ» сгорел на трассе в Калужской области
Пожар произошёл вечером 16 мая.
Сообщение о возгорании на трассе М3 «Украина» поступило спасателям около 19:45 с 89 километра федеральной трассы М3 «Украина».
По предварительным данным, легковушка загорелась из-за технической неисправности.
Никто из людей не пострадал, а дополнительных пробок это происшествие не вызвало.
