В Калужской области юный мотоциклист врезался в легковушку

Авария в деревне Верховье Жуковского района произошла вечером 16 мая. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, 16-летний подросток на мотоцикле не пропустил «Шевроле Ланос».

Травмы получил сам байкер. Медики оказали подростку помощь, сообщили в полиции.