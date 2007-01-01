В Калужской области назвали причину смертельного ДТП

Вечером в субботу, 16 мая, авария произошла в микрорайоне Сукремль в Людиново.

Подробности сообщили в полиции.

По предварительной информации, 30-летний водитель «Ауди А4» выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с «Фольксвагеном Пассат». После этого «Ауди» вылетел в кювет.

Погиб водитель «Ауди».

Травмы получили два человека: 29-летний пассажир «Ауди» и 49-летняя женщина, управлявшая «Фольксвагеном». Врачи оказали им помощь.