В Людиново водитель «Ауди» погиб в ДТП
Смертельная авария произошла вечером в субботу, 16 мая.
По предварительной информации, около 19:20 на улице Весенней столкнулись «Ауди А4» и «Фольксваген Пассат».
Погиб водитель «Ауди». В «Фольксвагене» водитель и два пассажиры получили травмы, сообщили в прокуратуре Калужской области.
Точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.
