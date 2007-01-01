В Людиново водитель «Ауди» погиб в ДТП

Смертельная авария произошла вечером в субботу, 16 мая.

По предварительной информации, около 19:20 на улице Весенней столкнулись «Ауди А4» и «Фольксваген Пассат».

Погиб водитель «Ауди». В «Фольксвагене» водитель и два пассажиры получили травмы, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.