В Калуге женщина пострадала в перевернувшейся «Шкоде»
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло утром 15 мая на пересечении улицы Энергетиков и Тульского шоссе.
По предварительным данным, 52-летний водитель «Лады» не пропустил на перекрестке «Шкоду», которая от удара перевернулась.
Травмы получила 46-летняя пассажирка «Шкоды». Врачи оказали ей помощь.
