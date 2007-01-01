В Калуге женщина пострадала в перевернувшейся «Шкоде»

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло утром 15 мая на пересечении улицы Энергетиков и Тульского шоссе.

По предварительным данным, 52-летний водитель «Лады» не пропустил на перекрестке «Шкоду», которая от удара перевернулась.

Травмы получила 46-летняя пассажирка «Шкоды». Врачи оказали ей помощь.