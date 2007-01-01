Скончался пассажир разбившегося насмерть мотоциклиста

Как мы уже рассказывали, авария произошла на трассе А130 рядом с Малоярославцем днём в пятницу, 15 мая.

По предварительной информации полиции, 45-летний байкер на «Ямахе» пошёл на обгон «Газели» в том месте, где это запрещено знаками и разметкой, и врезался в водительскую дверь грузовика.

Мотоциклист скончался на месте, а его пассажир умер в больнице.