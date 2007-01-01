Обнинск
+17...+18 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Обнинске завели уголовное дело после смертельного ДТП
Происшествия

В Обнинске завели уголовное дело после смертельного ДТП

Дмитрий Ивьев
16.05, 10:35
0 323
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Трагедия произошла утром 15 мая в тоннеле на улице Кончаловские Горы.

По предварительной информации, водитель грузовика «Скания» насмерть сбил находившегося в тоннеле мужчину.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Расследование контролирует прокуратура, сообщили в субботу в ведомстве.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9PbEhNSzZvbzZpTjB5RjdNYyttemc9PSIsInZhbHVlIjoiMDJEbVdEYURCa25MOHAreHFlekFwWDJPTDV0RjhqTHExNnQydnFyUVhhUENDNVEyQzBHYWthdHYxQld3MVRudFVmRCsvWURWdWcwOTFTZ1Y5RkJlbnZpTGhXWUFWcytRbG5ZT29pMTRlR3B4VnBXSTNBdGJEVWpHdXE2TVV6OVRRcFZETzlWRFZ4NjJNK0RwMnN0NTVLMnQ5bWdFOHRPNnlCaXlRUW5qR3QzOXlkamM0bndJamdSTkUxalZSUGpDZ1dXakVIempVNFRleklSTVBCeUJjRzdrODlPdzM4bFRJZk5zM3pwbXBYVS92VHFXa3hBQXhUbnZmUG1FUEVQalJGY1d5UGRmb1VUcUYzTEgzYjhtZ2JNdkNoV21TS25nUHJoaUd3MkxycStmL1VrR1Y4aTVnNWFWNXhNNU1wTnI4VG9TOVFQeXdRUG8yK2YyUGliMnBrVlgyUkFuejFTOEEvYldmWG15ZVZWMko3RExUbjZQcjNxT2QzWUFXNE0rOElCc1Nqb1g2ZVhHS0k2RGRVQXRSUVBUN09QWlVScHpXUklQZkxZN1pLMDN1M2E1Q0tSQlNJVGZRc2dmMXpPRyIsIm1hYyI6IjgxNzc1YWFjMzU3OWNjODE5MWM0ZmU0OGJjZjJjYWY3NTBiYmQyYzdiNDBhM2E5Y2QyNGM3NDI0NjFmNmVhZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikk4aXowUTRCSEEvZmN5ZjV4NEt2b2c9PSIsInZhbHVlIjoiRmNSWlpMYjZKZzUvSEpBRVNiTlZUR3JLQ3l2RmdoUkV5bnpkZjBjVlI1dUZFeSt5S1VqWjJINHdOU0ZJTGZUZEw5T0tsMTFBR2FVNVBSMktpYis1MDg3SkZzcFJxOGlNbGZRS1BMcWFzWFZyUXAvdm1Td01BRHJTYlVEQWVoWWQyQy8rM1Fqd1B5Zm1nN0pMOGRzUXhVSElRS1hHVFViZCt5OXpJOTlwNjVDYkt1a1lFNVBtcURaL2VtV2pEcjlBZ2pwZmpkZTNlOVQwTzlCSEZ4bmkraFFZQ0pXK3pHdlFsUE9RZmhJREJQenpGR0pkYktNek4xS0V0eVRyb2wvVDF5cnJQZnU2TzRVUTQ2K0lmUEZ6NmowcUZYNmNXdUp3dkNhYWpJeVBwU1dScW9QWldvcHVOcWRxc3pOMkplemRtRkI4d21PWUNiQndibVVvdEkvcG1FQ2ExdDZMZ0swZnpUYmprYk9JZ1greWlzSm5OaTUwQlFETUxvQ3VjK0N0c1Bwc25zUmJ3bGJZSlJ4VmR4eGtrY0JpTktUc0RranNoUFV3Vm5IVlVnMTZHK2djSytVc1dxU3VYYTh6aTJrRTBnK1pza0t2RkIrWUhVUUpzSzJLdGxjNGt1L2hCMlVYU0ZPMUxTQ2ZYTHg5cXJCWDB0ZFlkQmFJMjZOY1ZTTkNtZE42V3M3RTA2a2hTZzhnTmc1ZmFuM0I4dWlhMWNMbEYvY2xNckxmZTlMVTl0M1picHViRlhkVWRveDlUTlp3c29UbUpmMmZzUzQ2UFlXN0pybUJIK3ZPdUJ5cDVnM2FYTWllM0NKMW1NNllRc2ppV3R5cVJ0R3lJY3h0dnhIMCIsIm1hYyI6ImU0YWM0OTQ4Yjc2YjlmNTk1YTcxMGFjYTVmMTNjOTgyYWRiYmM3OTVmNjE2NDVmYjExODdjMmY2ZTZiNGI3ZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+