В Обнинске завели уголовное дело после смертельного ДТП
Трагедия произошла утром 15 мая в тоннеле на улице Кончаловские Горы.
По предварительной информации, водитель грузовика «Скания» насмерть сбил находившегося в тоннеле мужчину.
Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Расследование контролирует прокуратура, сообщили в субботу в ведомстве.
