В Малоярославце мотоциклист пострадал в ДТП

Днём в пятницу, 15 мая, авария произошла на окраине города, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, около 12:40 на 125 километре трассы А130 столкнулись мотоцикл «Ямаха» и грузовая «Газель».

Судя по фото с места ДТП, мотоцикл мог врезаться в водительскую дверь грузовика.

Спасатели сообщили, что в ДТП есть пострадавшие. Точные обстоятельства ещё устанавливаются.