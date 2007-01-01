В Малоярославце мотоциклист пострадал в ДТП
Днём в пятницу, 15 мая, авария произошла на окраине города, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, около 12:40 на 125 километре трассы А130 столкнулись мотоцикл «Ямаха» и грузовая «Газель».
Судя по фото с места ДТП, мотоцикл мог врезаться в водительскую дверь грузовика.
Спасатели сообщили, что в ДТП есть пострадавшие. Точные обстоятельства ещё устанавливаются.
