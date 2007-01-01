Главная Новости Происшествия В Калужской области водитель «Киа» выехал на встречку и врезался в манипулятор
В Калужской области водитель «Киа» выехал на встречку и врезался в манипулятор

Дмитрий Ивьев
15.05, 15:00
Стали известны подробности о происшествии в Сухиничском районе.

Авария на 240 километре трассы М3 «Украина» произошла около 17:40 в четверг, 14 мая.

По предварительной информации, 64-летний водитель «Киа Рио» выехал на встречную полосу и по касательной столкнулся с манипулятором «Мицубиси».

Травмы получили автомобилист из «Киа», а также 53-летний водитель грузовика. Врачи оказали им помощь, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

