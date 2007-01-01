В Калуге «Шкода» перевернулась на Тульском шоссе

Около 8 утра в пятницу, 15 мая, авария произошла на перекрестке с улицей Энергетиков.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области, там столкнулись «Шкода Рапид» и «Лада Веста». После этого «Шкода» перевернулась.

Сообщается, что в ДТП пострадал один человек.

Эта авария вызвала большую пробку по Тульскому шоссе в сторону моста через Оку.