Главная Новости Происшествия Четыре боеприпаса обезвредили в Калужской области
Четыре боеприпаса обезвредили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
15.05, 08:31
Главное управление МЧС по региону 14 мая сообщило про обнаружение снарядов времен Великой Отечественной войны.

В лесу рядом с деревней Бережки Кировского района лежала граната.

Около села Любунь Спас-Деменского района обнаружена минометная мина.

В лесу у деревни Малахово Боровского района нашли артиллерийский снаряд.

А рядом с деревней Терентьево Малоярославецкого района обезвредили гранату.

