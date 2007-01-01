Четыре боеприпаса обезвредили в Калужской области
Главное управление МЧС по региону 14 мая сообщило про обнаружение снарядов времен Великой Отечественной войны.
В лесу рядом с деревней Бережки Кировского района лежала граната.
Около села Любунь Спас-Деменского района обнаружена минометная мина.
В лесу у деревни Малахово Боровского района нашли артиллерийский снаряд.
А рядом с деревней Терентьево Малоярославецкого района обезвредили гранату.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь