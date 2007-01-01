Четыре боеприпаса обезвредили в Калужской области

Главное управление МЧС по региону 14 мая сообщило про обнаружение снарядов времен Великой Отечественной войны.

В лесу рядом с деревней Бережки Кировского района лежала граната.

Около села Любунь Спас-Деменского района обнаружена минометная мина.

В лесу у деревни Малахово Боровского района нашли артиллерийский снаряд.

А рядом с деревней Терентьево Малоярославецкого района обезвредили гранату.