На калужской трассе разбились «Киа» и манипулятор
Авария произошла вечером в четверг, 14 мая, в Сухиничском районе на федеральной дороге М3 «Украина», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Недалеко от деревни Уколово столкнулись «Киа Рио» и манипулятор «Мицубиси».
По предварительным данным, в результате этой аварии пострадал один человек.
Причины происшествия устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь