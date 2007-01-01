Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области ищут свидетелей ДТП на трассе
Происшествия

В Калужской области ищут свидетелей ДТП на трассе

Дмитрий Ивьев
14.05, 15:54
0 186
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Авария произошла ещё 10 октября 2025 года, но разбирательство идёт до сих пор.

В тот день около 19:35 на 208 километре трассы М3 «Украина» в Бабынинском районе водитель «Шевроле» двигался со стороны Калуги и врезался в «Чери», назвали предварительную версию в полиции.

Пассажирка «Чери» получила тяжёлые травмы.

Если у вас есть информация об этом происшествии, полиция попросила обращаться к ним на ул. Салтыкова-Щедрина, д. 70-а в Калуге либо по телефонам: 8 (4842) 50-16-36, 8 (4842) 50-16-34.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkJqRnV5SktCTHpxYVowd2N3YmZhMWc9PSIsInZhbHVlIjoidUtWSEFWOGpGU0pVS1RrdUxsSkJnWWxZbnJ6azVPYTIwdFdXSE43VjhWNExrNnVMWEUyaVRlN1dTWi9EZ2laVXlhQ25reEVYK29iSjZjWGJrVkJON0lqbWE1VkJKRXpCQTZWcXJ3Y3FKdmVFTVh6RXAvcDVrWVZvTnJEUnYveEV3cjJ0V1ZGS3dNVENVS25mbStWZ0t6VTdidnFvbnhJQWp2TU9yQWNyVTV4bVZPQnR0SlFUa05zUzBBT2tBaXd4dEQzeERSa3VVM3NITFVibkt1VjBPYmlhbVlVYXllSDdXN2x2L2NhclBjWjdHbHk0SHY5TnI0Y0xHdXNzZjhYbDNPb3ozUUNSdWNOREprR0NsaHJXUkJKSUZVYnhkZlVhaU9MN0VZcDR2WFVMMkFHaHdmTVhQZGJwZU9DbWJGdUV2ZVJLMGNkZndPMFN2bWZWVnpHRThtU1FHa1FxUjNOZ25GVEt2SEtOQndvN1VpMEFqRk9zUVlOVU1yOFFiNG9nejQxT1RGM1o1bDZpcHd4TXpjTWJycTFKaDgwRXpyaGp3bTZDNVlpZEpaT3EyOGRHMHJtQVZRMUdVOXpZcS9vQyIsIm1hYyI6ImU5MjdhMzIwNjBiMTVjODJhMWY5MzkwNjhiZmZkODYzYzY5MGM5Mzc1ZTk4YmU1YjliYjM5YWVmYzM0NjZmMGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImQ5TTU0SVI4azJXTzJYa0NubEE0V1E9PSIsInZhbHVlIjoic1JFMHRIWDI5NUs5TnJpM1RqemdDbUsxdm9mb3gvb2VudDBFOFVkTHVaT2FyNzNzYWlVL2FST0N0b2NwQWN5b09IbDdvVkVUanZHcFJTOGNrQ0NrSWtMS25UVFEvN1hxUitaQUxXUlhuUUMvaXUvME82bzl2UFJUVGlpK0lSYW1XVVU4bUxXWEs3NlNTVjBoQ3MyZWVKY21Zc3R6THNQUlhuRzhWeEQ4M1N0MGJVK0M0V3RWaWpYd09NbzB3MjZmMGs2clBtTzR4SGt0Nnd2Y1dXZzRZZWYvRjFrK04vMGNUNkVVUGRGNzducFNGajVSWmM5MVRtb2grcG11b2pjZnIrOWliemxZV21XUzNuS2k1YURpczlrZVFnUkIwcE1rZ3VvRHVMUVRWM0tpLzBmYXFJVnlHdm5SaWgrU0hzdjVGemIxaGhnNk5SanBIOTVqMFRlVjJYOFF1NWE0bngwT1hwT0tkVHBKT0dBNC9kbnlENGpDTGdyU3JBUnRDS1hBMmx2anNCcnpGNlJNZkNURU5rWXN4ZlNqdCtmRFlFZy9lT3VucDNjVXQ5cDQ3WW4vb1E2QlhHcmNQOFhhWXE3eDNuNzFkbE5IYUw5cmQ4b0hRVkRWaklvQ202WmpTbmFIdW5NN2RvS2V3RnFPRUgvTUxXd1lqejl0cWM0YU9STUpIQXlTdFBsQSsyT29xVmJoL1RBT2Zwb05UWWV6QXR5NjJCRjk2c3BIMk9Xc05waVNiMzR0L08rZ3N6bFhaNWlOendUVFgyY082clBXdXNlQ0IvZTBLK3hld1hrRU4zVnBORUdGRUVKa3AzMmcxa1YxeFYyR1pQeGVpUFRXbmM5aiIsIm1hYyI6IjM2ZGNhNmRjNjRkZWFjMjdhMjMyODU1MzQ3OTIyYWEyOTMyOWI3MTEwODQyZWQ5NTdmOTQ0ZDlmMjlkZWIwNTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+