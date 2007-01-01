В Калужской области ищут свидетелей ДТП на трассе
Авария произошла ещё 10 октября 2025 года, но разбирательство идёт до сих пор.
В тот день около 19:35 на 208 километре трассы М3 «Украина» в Бабынинском районе водитель «Шевроле» двигался со стороны Калуги и врезался в «Чери», назвали предварительную версию в полиции.
Пассажирка «Чери» получила тяжёлые травмы.
Если у вас есть информация об этом происшествии, полиция попросила обращаться к ним на ул. Салтыкова-Щедрина, д. 70-а в Калуге либо по телефонам: 8 (4842) 50-16-36, 8 (4842) 50-16-34.
