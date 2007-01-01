В центре Калуги сбили пешехода
Авария произошла утром в четверг, 14 мая, на участке улицы Дзержинского между улицами Рылеева и Плеханова.
По предварительной информации, водитель «Шкоды Рапид» поворачивал налево и сбил человека.
Главное управление МЧС по Калужской области рассказало, что в результате этого происшествия пострадал один человек.
Информация о состоянии пешехода уточняется.
