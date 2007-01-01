В Калужской области отменили беспилотную опасность

Утром в четверг, 14 мая, об этом сообщается в массовой рассылке МЧС.

Ранее спасатели призывали жителей региона быть бдительными из-за угрозы атаки беспилотников.

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что за последние сутки над территорией Калужской области сбили шесть БПЛА. Никто не пострадал. Нет и разрушений.