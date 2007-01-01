«Рено» и «Фольксваген» разбились на калужской трассе

В ночь на среду, 13 мая, авария произошла на 198 километре дороги М3 «Украина» в Бабынинском районе.

Около 00:50 там столкнулись «Рено Логан» и «Фольксваген», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации спасателей, в ДТП есть пострадавшие.

Причины этого происшествия ещё выясняются.