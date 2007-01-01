В Калуге молодая велосипедистка врезалась в «Опель»

В Управлении МВД по Калужской области сообщили подробности про аварию, которая произошла днём в понедельник, 11 мая.

В районе поликлиники на пересечении улиц Кибальчича и Московской 23-летняя девушка ехала на велосипеде по правому ряду, поворачивала налево во двор и врезалась в автомобиль «Опель Корса».

Велосипедистке понадобилась помощь врачей.