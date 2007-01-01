В Кировском районе подросток погиб в ДТП

Ночью в понедельник, 11 мая, на автодороге между деревнями Волое и Фоминичи в Кировском районе несовершеннолетний погиб в ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, водитель 2004 года рождения управлял легковым автомобилем. Он не справился с управлением и съехал с дороги. Машина опрокинулась.

Погиб несовершеннолетний пассажир 2010 года рождения.

Пострадавшему водителю оказывают медицинскую помощь.

На месте работают следователи. Обстоятельства ДТП уточняются.